Доработка и подготовка к запуску системы блогов

Необходимо создать каталог ссылок на фото- и видеогалереи с разбивкой по категориям. Ссылки добавляют зарегистрированные пользователи, размещение после премодерации, на каждую ссылку должна быть превьюшка, которая сохраняется на сервер в момент добавления ссылки и отображается ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Система на движке livejournal.com.
Состав работ:
1. Поменять дизайн для всех страниц на основе имеющегося сверстанного макета (HTML + CSS, есть PSD). Нарисованы и сверстаны только 2 страницы, поэтому стили всех элементов, таблиц придется делать самостоятельно.
2. Перенести базу данных со старой версии на новый.
3. Дополнительно протестировать все функции и внешний вид, при необходимости исправив ошибки (стоимость можно оговорить отдельно в зависимости от объема исправлений)
Обязателен опыт работы с движком lj.
При успешном сотрудничестве возможна постоянная работа по поддержке системы за достойную оплату.
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