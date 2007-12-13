Доработка и подготовка к запуску системы блогов

Система на движке livejournal.com.

Состав работ:

1. Поменять дизайн для всех страниц на основе имеющегося сверстанного макета (HTML + CSS, есть PSD). Нарисованы и сверстаны только 2 страницы, поэтому стили всех элементов, таблиц придется делать самостоятельно.

2. Перенести базу данных со старой версии на новый.

3. Дополнительно протестировать все функции и внешний вид, при необходимости исправив ошибки (стоимость можно оговорить отдельно в зависимости от объема исправлений)

Обязателен опыт работы с движком lj.

При успешном сотрудничестве возможна постоянная работа по поддержке системы за достойную оплату.