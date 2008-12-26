Нужно сделать макрос/функцию Excel или веб-сервис (для LAMP-хостинга), который сравнивает строки в двух столбцах, находит совпадения и копирует совпадения в третий столбец. Подробнее (на примере Excel). Есть два столбца текстовых данных (URL ...
- $10Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем профессионального корректора русского языка на сдельную удаленную работу. Требования: • Профессионализм, опыт работы корректором в издательствах (типографиях, периодических изданиях). • Возможность оперативно реагировать на задания. ...Редактирование и Корректуранет заявокЗакрыт13 лет назад
- $250
Нужно сделать (дизайн и верстка) скин для панели управления хостингом Direct Admin. Требования: - удобство - лаконичность - в стиле "веб 2.0" Заявки принимаем только ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $250
Нужен постоянный переводчик-копирайтер, хорошо знакомый с тематикой бильярда и снукера для написания статей на сайт на основе англоязычных источников. Будет тестовое задание. Не дороже $2 за 1000 с пробелами итогового текста.Переводы2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для нового блога требуется постоянный автор. Тематика: смартфоны и коммуникаторы. Что надо делать: • Просматривать ленту англоязычных источников, выбирать актуальные и интересные новости и создавать 1-2 новости в день. • Подбирать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $25
Нужно придумать доменное имя и название сайта для сервиса по редактуре и корректуре текстов (не копирайтинга!) Доменные имена проверяйте на занятость (должно быть свободно в зоне ru или com). Автор выбранного нами ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Имеется сайт, на котором стоит только партнерка roboxchange.com. Средняя посещаемость — 5 уников в день, около 70% — прямой трафик (misstyping из-за схожести домена с доменом владельца партнерки), около 25% — поисковый трафик. PR и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5000
Задачи: – найти узкие места в текущей реализации системы; – модифицировать систему для оптимальной производительности и скалируемости. Цели: – оптимизация производительности высоконагруженной системы многопользовательских блогов на базе WP ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Нужно создать логотип для платежной системы. Работать будем так: 1. По портфолио мы отбираем претендентов 2. Отправляем для ознакомления варианты логотипов, которые для нас уже делали (все не подошли) ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
Требуется создать флеш-баннер, 468 на 60 Тема баннера - 4 кадра, фототчет о прошедшем корпоративном событии Имеется текст - неколько фраз (предоставим) Дизайн должен быть строгий, сине-бело-голубоватые тона предпочтительнее, не ...Баннеры12 заявокЗакрыт16 лет назад
Основные обязанности: 1. Верстка готовых шаблонов дизайна для интернет-магазина (на ASP). 2. Незначительные доработки готовых шаблонов (адаптация шаблонов по режимы визуального редактирования, изменение цветов оформления контенеров, изменения в расположении некоторых элементов страницы - ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Ищем тестировщика веб-приложений. Возможна удаленная работа с периодическими визитами в офис.Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Требуются опытные и серьезные разработчики или команда разработчиков на проект по созданию сервиса почтовых рассылок (близкие по функциональности сервисы - subscribe.ru или smartresponder.ru). Есть макет дизайна всех страниц и функциональное задание. Перед тем как получить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
Ищем человека, умеющего и любящего создавать тексты для веба. На постоянную работу нужен человек, который может кропотливо писать тексты для меню, ссылок, кнопок, обосновывая выбор той или иной словоформы, а также создавать лаконичные описания продуктов, ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт17 лет назад
Система на движке livejournal.com. Состав работ: 1. Поменять дизайн для всех страниц на основе имеющегося сверстанного макета (HTML + CSS, есть PSD). Нарисованы и сверстаны только 2 страницы, поэтому стили всех ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $2500
Срочно требуется разработчик для полного сопровождения системы блогов на базе движка livejournal (Perl). Зарплата — от $1200.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт17 лет назад
Есть необходимость в написании около 20 инструкций по веб-сервисам нашей компании. От вас потребуется детально изучить все сервисы, обсудить концепцию каждой инструкции с редактором, создать план, утвердить его, и, собственно, создать инструкции. Скриншоты нужно будет ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен17 лет назад
Корректор Ищем корректора русского языка на постоянную удаленную работу. Условия: • Объем работы: 50-100 тыс. знаков с пробелами в месяц. Заказы регулярные, но объемы разные. • Разные форматы ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен17 лет назад
Ищем дизайнера на частичную (возможно, и полную) замену имеющегося. Предполагается высокий профессионализм, поскольку нужно будет полностью перенять стиль дизайнера, который рисует корпоративные сайты сейчас (а он рисует превосходные макеты :)), но не скатиться на шаблонность. ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Нужны 2 GIF-баннера: - 468х60 - 150х150 Будут размещаться на job-сайтах и рекламировать вакансию лидера команды программистов. Текст примерно такой: Приглашаем Лидера команды программистов ...Баннеры1 исполнительЗавершен18 лет назад