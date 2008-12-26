ako

Ндрей ako

 
43 года
19 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание макроса/сервиса для сравнения строк

    $10

    Нужно сделать макрос/функцию Excel или веб-сервис (для LAMP-хостинга), который сравнивает строки в двух столбцах, находит совпадения и копирует совпадения в третий столбец. Подробнее (на примере Excel). Есть два столбца текстовых данных (URL ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем внештатного корректора

    Ищем профессионального корректора русского языка на сдельную удаленную работу. Требования: • Профессионализм, опыт работы корректором в издательствах (типографиях, периодических изданиях). • Возможность оперативно реагировать на задания. ...

    Редактирование и Корректуранет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн и верстка скина для Direct Admin

    $250

    Нужно сделать (дизайн и верстка) скин для панели управления хостингом Direct Admin. Требования: - удобство - лаконичность - в стиле "веб 2.0" Заявки принимаем только ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Копирайтер-переводчик по тематике "бильярд"

    $250

    Нужен постоянный переводчик-копирайтер, хорошо знакомый с тематикой бильярда и снукера для написания статей на сайт на основе англоязычных источников. Будет тестовое задание. Не дороже $2 за 1000 с пробелами итогового текста.

    Написание статей
    Переводы2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ищем автора для блога

    Для нового блога требуется постоянный автор. Тематика: смартфоны и коммуникаторы. Что надо делать: • Просматривать ленту англоязычных источников, выбирать актуальные и интересные новости и создавать 1-2 новости в день. • Подбирать ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Придумать доменное имя и название сервиса

    $25

    Нужно придумать доменное имя и название сайта для сервиса по редактуре и корректуре текстов (не копирайтинга!) Доменные имена проверяйте на занятость (должно быть свободно в зоне ru или com). Автор выбранного нами ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Продвижение/оптимизация сайта с партнеркой Робокса

    Имеется сайт, на котором стоит только партнерка roboxchange.com. Средняя посещаемость — 5 уников в день, около 70% — прямой трафик (misstyping из-за схожести домена с доменом владельца партнерки), около 25% — поисковый трафик. PR и ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Оптимизация и модификация блогохостинга на WP MU

    $5000

    Задачи: – найти узкие места в текущей реализации системы; – модифицировать систему для оптимальной производительности и скалируемости. Цели: – оптимизация производительности высоконагруженной системы многопользовательских блогов на базе WP ...

    MySQLNginxWordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание логотипа для платежной системы

    $200

    Нужно создать логотип для платежной системы. Работать будем так: 1. По портфолио мы отбираем претендентов 2. Отправляем для ознакомления варианты логотипов, которые для нас уже делали (все не подошли) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Флеш-баннер

    $100

    Требуется создать флеш-баннер, 468 на 60 Тема баннера - 4 кадра, фототчет о прошедшем корпоративном событии Имеется текст - неколько фраз (предоставим) Дизайн должен быть строгий, сине-бело-голубоватые тона предпочтительнее, не ...

    Баннеры12 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется html-верстальщик для интернет-магазина

    Основные обязанности: 1. Верстка готовых шаблонов дизайна для интернет-магазина (на ASP). 2. Незначительные доработки готовых шаблонов (адаптация шаблонов по режимы визуального редактирования, изменение цветов оформления контенеров, изменения в расположении некоторых элементов страницы - ...

    AJAXASP.NETCSSHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание сервиса почтовых рассылок

    Требуются опытные и серьезные разработчики или команда разработчиков на проект по созданию сервиса почтовых рассылок (близкие по функциональности сервисы - subscribe.ru или smartresponder.ru). Есть макет дизайна всех страниц и функциональное задание. Перед тем как получить ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайтер, писатель веб-контента

    Ищем человека, умеющего и любящего создавать тексты для веба. На постоянную работу нужен человек, который может кропотливо писать тексты для меню, ссылок, кнопок, обосновывая выбор той или иной словоформы, а также создавать лаконичные описания продуктов, ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Доработка и подготовка к запуску системы блогов

    Система на движке livejournal.com. Состав работ: 1. Поменять дизайн для всех страниц на основе имеющегося сверстанного макета (HTML + CSS, есть PSD). Нарисованы и сверстаны только 2 страницы, поэтому стили всех ...

    CSSHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Создание около 20 инструкций по веб-сервисам

    Есть необходимость в написании около 20 инструкций по веб-сервисам нашей компании. От вас потребуется детально изучить все сервисы, обсудить концепцию каждой инструкции с редактором, создать план, утвердить его, и, собственно, создать инструкции. Скриншоты нужно будет ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Корректор

    Корректор Ищем корректора русского языка на постоянную удаленную работу. Условия: • Объем работы: 50-100 тыс. знаков с пробелами в месяц. Заказы регулярные, но объемы разные. • Разные форматы ...

    HTML
    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Дизайнер

    Ищем дизайнера на частичную (возможно, и полную) замену имеющегося. Предполагается высокий профессионализм, поскольку нужно будет полностью перенять стиль дизайнера, который рисует корпоративные сайты сейчас (а он рисует превосходные макеты :)), но не скатиться на шаблонность. ...

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Сделать 2 GIF-баннера

    $50

    Нужны 2 GIF-баннера: - 468х60 - 150х150 Будут размещаться на job-сайтах и рекламировать вакансию лидера команды программистов. Текст примерно такой: Приглашаем Лидера команды программистов ...

    ASP.NET
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
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Отзывы фрилансеров

dragon_egg
Дмитрий 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$250
10 баллов
15 лет назад
Дизайн и верстка скина для Direct Admin
Человек, который знает чего хочет и всегда предоставляет грамотное ТЗ на свои проекты. Редкость в наши дни.
Получили лаконичный стильный дизайн, сверстанный шаблон и дельные советы по юзабилити сервиса. Всё это в кратчайшие сроки. Мгновенно среагировал на список доработок. Будем продолжать работать с Дмитрием.
Ответный отзыв
Scorpio_Lady
Татьяна 
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$100
10 баллов
15 лет назад
Ищем автора для блога
Очень приятно работать с таким заказчиком! С самого начала чётко объяснил что нужно выполнить и как. Оплата всегда во время. Спасибо за сотрудничество!
Очень высокое качество перевода и копирайтинга, скорость тоже на высоте. С удовольствием продолжаем работать.
Ответный отзыв
avikweb
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Продвижение/оптимизация сайта с партнеркой Робокса
Отличный заказчик и просто приятный человек! Только наилучшие рекомендации! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Работой Максима остались довольны. Выполнил необходимое в автономном режиме, проконсультировал по всем вопросам, оставил о себе впечатление как о профессионале. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Pomarina
Марина 
67 лет
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Придумать доменное имя и название сервиса
Хочется отметить четкую постановку задачи и очень оперативную оплату. И вообще, это - моя ПЕРВАЯ ПОБЕДА, поэтому заказчику просто - огромное спасибо!!!
Не смотря на то, что вариант Марины не будет использован (мы выбрали другое название домена, не предложенное участниками конкурса), хочется отметить, что ее вариант был лучшим из всех. Кроме того, Марина предложила и другие варианты, достойные внимания. Спасибо за участие в конкурсе.
Ответный отзыв
Larisss
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$25
10 баллов
16 лет назад
Придумать доменное имя и название сервиса
Огромное спасибо за сотрудничество! ТЗ четкое и ясное, оплата стремительная)) Желаю успехов))
Не смотря на то, что вариант Ларисы не будет использован (мы выбрали другое название домена, не предложенное участниками конкурса), хочется отметить, что ее вариант был лучшим из всех предложенных.
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