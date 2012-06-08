Требуется add-in для visio (исходный код C#) который будет облегчать работу: 1) Рисование фигур нажатием клавиши (как в autocad или corel) – т.е. нажал/ отпустил – первая точка, дуги линии поллинии... нажал/отпустил – вторая ...
Создание макроса/сервиса для сравнения строк
Нужно сделать макрос/функцию Excel или веб-сервис (для LAMP-хостинга), который сравнивает строки в двух столбцах, находит совпадения и копирует совпадения в третий столбец.
Подробнее (на примере Excel). Есть два столбца текстовых данных (URL сайтов в формате http://домен и http://www.домен). Нужно найти все совпадения доменов (достаточно по 5-ти первым символам домена) и скопировать совпадения в столбец С. Логика должна быть примерно такой: сначала сравниваем все http://xxxxx*.* в столбце А с http://xxxxx*.* в столбце B по совпадению xxxx. Совпадения из столбца А добавляем в C. Затем сравниваем все http://www.xxxxx*.* в столбце А с http://www.xxxxx*.* в столбце B. Совпадения добавляем в C (дополняем, данные предыдущего сравнения не удаляя).
Нужно учесть:
— Столбцы разной длины (разное количество строк).
— Искать нужно не полные совпадения, а только по домену. Например, http://www.yandex.ru и http://www.yandex.ru/somethingelse — это совпадение. Предлагаемый алгоритм (по первым пяти символам домена) описан выше, но можете реализовать свой.
— Сравнивать нужно не соседние ячейки, а весь массив. Например, URL http://www.yandex.ru может быть в ячейке A3, а http://www.yandex.ru/somethingelse — в ячейке B33. Но это считаем совпадением и копируем в C.
Пример:
A
B
В результате работы функции в столбце C должны появиться строки:
*Для веб-сервиса*: на странице два textarea. В первый копируем один список (соответствует столбцу А), во второй - другой список (соответствует столбцу B). Жмем кнопку "сравнить". После сравнения получаем итоговый список. Логика: отбрасывать http:// и http://www. и проверять первые 5 символов (или другое количество, напишите в скрипте комментарий в том месте, где можно поменять цифру). Совпадения выводить списком.
Оплата — 10 WMZ или 330 WMR. Только после проверки сделанного.
Если вы делаете сервис для веба: от вас нужен работоспособный набор скриптов, работать будет на моем хостинге.
Если вы делаете макрос для Excel: проверьте работоспособность самостоятельно, и только потом делайте заявку. Исполнителем сделаю первого, кто подаст заявку и гарантирует работоспособность макроса. Если не уверены в своих силах — не оставляйте заявки в проекте.
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