Требуется: * разработка модуля для дополнительной фильтрации колекции продуктов, * кастомизация аккаунта покупателя (добавление дополнительных полей и функционал для отображения скидок), * правка темплейтов и лейаутов.
1С УТ 11
Обновить базу 1с ут 11 с 11.0.6.7 до 11.0.8.8 предварительно поставив на поддержку (объединив с пустой базой на поддержке, как то так)
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