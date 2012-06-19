Исправить ошибку на сайте турагентства

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Завершен4 заявки155 просмотров

Сайт турагентства Афиша Тур на Joomla 1.5.26. Шаблон от S5. Плюс ряд модулей и плагинов использующих mootools и jquery. В итоге, вероятно, ошибка JS и несколько кнопок в ряде модулей не работают (кнопки типа Вход, Регистрация, Задать вопрос, Отправить). Надо исправить ошибку/ошибки.

Желательная схема работы – или сделать все/часть моими руками (опыт в это деле у меня в пределах ускоренного курса "сайт за 5 минут", но никогда не зарекался, что не поумнею)))), или (где не потяну сам) показать что, почему и как сделано.

Сложится сотрудничество – далее миграция на 2.5, а скорее новый сайт, с новым шаблоном и не обязательно от S5. Ааналогичный по дизайну и функционалу.

JavaScriptJoomlajQuery
13 лет назад
Fras
69 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$40
2 дня
Хорошая работа. Быстро, четко и без надувания мыльных пузырей.
Отличный заказчик. Четка обяснил проблему. После исправлений оплатил моментально!

Заявки фрилансеров

erik999
Эрик 
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад

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