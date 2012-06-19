Исправить ошибку на сайте турагентства

Сайт турагентства Афиша Тур на Joomla 1.5.26. Шаблон от S5. Плюс ряд модулей и плагинов использующих mootools и jquery. В итоге, вероятно, ошибка JS и несколько кнопок в ряде модулей не работают (кнопки типа Вход, Регистрация, Задать вопрос, Отправить). Надо исправить ошибку/ошибки.

Желательная схема работы – или сделать все/часть моими руками (опыт в это деле у меня в пределах ускоренного курса "сайт за 5 минут", но никогда не зарекался, что не поумнею)))), или (где не потяну сам) показать что, почему и как сделано.

Сложится сотрудничество – далее миграция на 2.5, а скорее новый сайт, с новым шаблоном и не обязательно от S5. Ааналогичный по дизайну и функционалу.