Несколько небольших программ на Lisp

Нужно сделать несколько небольших учебных программ.

Подробности - напишу отдельно.

Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:

- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - положительные отзывы на 3х фрилансерских сайтах;

- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;

- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги и на карту Связного-банка, но тогда оплата в течение нескольких дней.