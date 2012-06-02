Здравствуйте, нужна база подбора шин и дисков по авто, база подбора наколесах не подходит. формат к примеру марка:Acura модель:MDX Год:2007-2010 модификация:3.7 важно что бы год ...
Несколько небольших программ на Lisp
Нужно сделать несколько небольших учебных программ.
Подробности - напишу отдельно.
Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:
- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - положительные отзывы на 3х фрилансерских сайтах;
- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;
- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги и на карту Связного-банка, но тогда оплата в течение нескольких дней.
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