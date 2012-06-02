Несколько небольших программ на Lisp

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Закрытнет заявок101 просмотр

Нужно сделать несколько небольших учебных программ.

Подробности - напишу отдельно.

Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:

- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - положительные отзывы на 3х фрилансерских сайтах;

- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;

- предпочитаю оплачивать на вебмани. Возможна оплата на яндекс.деньги и на карту Связного-банка, но тогда оплата в течение нескольких дней.

13 лет назад
759707161715
Андрей 
35 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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