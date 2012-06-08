Макрос для Эксель 2007

Нужен макрос, который добавит на панель экселя окошко, в котором будет показываться сколько символов любых (включая пробелы) в выделенной ячейке.

Т.е. щелкнув в любую ячейку я тут же вижу сколько в нем текста без нажатия каких либо сочетаний клавиш.

Т.е. можно чтобы макрос включался по сочетанию клавиш, но после включения, щелкнув по ячейке я тут же вижу количество символов без каких либо дополнительный действий и манипуляций.

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