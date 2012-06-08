Нужно спарсить каталог продукции из формата PDF в формат XLS определенной структуры: Столбцы Категория | Группа | Модель | Краткое описание | Описание | Производитель | Серия | Размеры | Материал ...
Изменить код формы подписки
Необходимо изменить форму подписки - в текущую форму (не изменяя дизайн) вставить новый html-код.
А также корректно удалить лишние ссылки в шаблоне страницы (2 страницы).
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