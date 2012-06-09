Доработать сайт на Magento

Каждый раз как ставлю на фрилансе задачу по Magento, Александр откликается одним из первых. Его сроки и цены всегда оказываются в более выгодном положении, чем предложения конкурентов. Кроме того положительный опыт работы над предыдущими проектами является для меня лишним поводом сделать выбор в пользу Александра. На этот раз задач было много, причем некоторые из них были весьма объемными. Как всегда Александр выполнил задачи четко в указанные сроки и на высоком качественном уровне. Отдельно отмечу, что с Александром приятно иметь дело, так как помимо четкого выполнения задач, параллельно он дает и советы с точки зрения эстетики сайта.