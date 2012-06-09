Доработать сайт на Magento

$260
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен1 заявка124 просмотра

Требуется:

* разработка модуля для дополнительной фильтрации колекции продуктов,

* кастомизация аккаунта покупателя (добавление дополнительных полей и функционал для отображения скидок),

* правка темплейтов и лейаутов.

Magento
13 лет назад
Niagara
Ирина 
41 год
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Felllini
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$260
3 дня
Каждый раз как ставлю на фрилансе задачу по Magento, Александр откликается одним из первых. Его сроки и цены всегда оказываются в более выгодном положении, чем предложения конкурентов. Кроме того положительный опыт работы над предыдущими проектами является для меня лишним поводом сделать выбор в пользу Александра. На этот раз задач было много, причем некоторые из них были весьма объемными. Как всегда Александр выполнил задачи четко в указанные сроки и на высоком качественном уровне. Отдельно отмечу, что с Александром приятно иметь дело, так как помимо четкого выполнения задач, параллельно он дает и советы с точки зрения эстетики сайта.
C ириной работать замечательно, уже в который раз в этом убеждаюсь. Никаких проблем с комуникацией, отличное ТЗ. Если нужно, то без проблем предоставляет ниобходимую информацию. С оплатой всегда все четко. Рекомендую всем!!!!

Заявки фрилансеров

Felllini
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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