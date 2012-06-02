Настроить платежи на сайте с ecommtols

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Закрыт1 заявка122 просмотра

Для сайта katarsismsk.ru

1. Нужно подключить системы оплаты на другой аккаунт(те же, что есть и сейчас, только с другого аккаунта). Платежные системы в ecommtools.ru(частично созданы – необходимо получить коды и вставить по инструкции на сайт.

1)Webmoney

2)Яндекс-деньги

3)Z-Payment кошелек

4) https://rbkmoney.ru/

5) Платежи на счет ИП

2. Создать в админке продукты для ecommtools

Форму на оплату оставить в том же виде, что и сейчас - поменять только цены и привязки на др. аккаунт.

Жду ваши предложения по цене и срокам.

13 лет назад
longpappy
Евгения 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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