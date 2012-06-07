Add-in для ms Visio

Требуется add-in для visio (исходный код C#) который будет облегчать работу:

1) Рисование фигур нажатием клавиши (как в autocad или corel) – т.е. нажал/ отпустил – первая точка, дуги линии поллинии... нажал/отпустил – вторая и т.д. (в программе для этого надо удерживать клавишу, что неудобно если много рисовать)

2) Сделать умное выделение (как в autocad) если выделяя тащится рамка по одной диагонали (верх лев угол – ниж правый например или наоборот – одна диагональ) выделение с включением частично попавших, другая диагональ соответственно наоборот.

Нужен исходный код с комментариями. Можно безопасную сделку.