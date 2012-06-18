Требуется add-in для visio (исходный код C#) который будет облегчать работу: 1) Рисование фигур нажатием клавиши (как в autocad или corel) – т.е. нажал/ отпустил – первая точка, дуги линии поллинии... нажал/отпустил – вторая ...
Перенести интернет-магазин на другой домен
Нужно сделать копию интернет-магазина на другом домене. Сайт-копия будет располагаться на одном и том же хостинге, что и основной сайт. Интернет-магазин работает на Zen-Cart
Пишите стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Вся информация о проекта указана в техническом задании. Указывайте Ваше предложение по срокам выполнения работ и стоимости выполнения.Закрыт13 лет назад
Обновить базу 1с ут 11 с 11.0.6.7 до 11.0.8.8 предварительно поставив на поддержку (объединив с пустой базой на поддержке, как то так)Закрыт13 лет назад
- $260
Требуется: * разработка модуля для дополнительной фильтрации колекции продуктов, * кастомизация аккаунта покупателя (добавление дополнительных полей и функционал для отображения скидок), * правка темплейтов и лейаутов.Завершен13 лет назад
Нужно установить красивую рабочую фотогалерею на DLE сайт.Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создание базы данных максимально подробного структурированного рубрикатора товаров для B2B портала. Вложенность категорий-без ограничений. Возможно кто-то уже делал аналогичные базы-КУПЛЮ ГОТОВУЮ.Закрыт13 лет назад
- $50
Нужно настроить поиск по каталогу на сайте www.gkshield-security.ru.Завершен13 лет назад
Для сайта katarsismsk.ru 1. Нужно подключить системы оплаты на другой аккаунт(те же, что есть и сейчас, только с другого аккаунта). Платежные системы в ecommtools.ru(частично созданы – необходимо получить коды ...Закрыт13 лет назад
- $20
Необходимо изменить форму подписки - в текущую форму (не изменяя дизайн) вставить новый html-код. А также корректно удалить лишние ссылки в шаблоне страницы (2 страницы).Завершен13 лет назад
Сайт турагентства Афиша Тур на Joomla 1.5.26. Шаблон от S5. Плюс ряд модулей и плагинов использующих mootools и jquery. В итоге, вероятно, ошибка JS и несколько кнопок в ряде модулей не работают (кнопки типа ...Завершен13 лет назад