Перенести интернет-магазин на другой домен

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Завершен6 заявок152 просмотра

Нужно сделать копию интернет-магазина на другом домене. Сайт-копия будет располагаться на одном и том же хостинге, что и основной сайт. Интернет-магазин работает на Zen-Cart

Пишите стоимость и сроки.

13 лет назад
Vika_BB
Вика 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Заказывала Павлу перенос большого по объему сайта - все выполнено раньше срока, четко, качественно. Осталась довольна, буду продолжать сотрудничество)
От сотрудничества одни положительные эмоции. Всегда на связи, быстро отвечает на вопросы. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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