Доработка существующего проекта

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Добрый день!

Вся информация о проекта указана в техническом задании.

Указывайте Ваше предложение по срокам выполнения работ и стоимости выполнения.

13 лет назад
kedr222
Михаил 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$200
5 дней

Заявки фрилансеров

klmnn
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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