Создание около 20 инструкций по веб-сервисам

Есть необходимость в написании около 20 инструкций по веб-сервисам нашей компании. От вас потребуется детально изучить все сервисы, обсудить концепцию каждой инструкции с редактором, создать план, утвердить его, и, собственно, создать инструкции. Скриншоты нужно будет дорабатывать в графическом редакторе (выделять элементы, которые описываются в инструкции, убирать тестовое имя пользователя и т.п.)

Инструкции будут ориентированы на пользователей начального уровня, т.е. нужно будет сделать не подробные руководства пользователя, написанные техническим языком, а скорее пошаговые инструкции на "человеческом" русском, но при этом надо постараться не потерять полноты содержанния.

Работать надо будет в Word, конечная документация будет конвертироваться в PDF.

Мы ожидаем, что вы обладаете глубоким знанием интернета, отличным русским языком и опытом подобной работы. Приветствуется заинтересованность, отсутствие шаблонности, творческий подход. Ссылки на примеры работ схожей направленности приветствуются вдвойне :)

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