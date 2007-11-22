Перевод+верстка в PDF с английского на русский

$100
КопирайтингЗакрыт14 заявок280 просмотров
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Трубуется перевести с английского на русский несколько инструкций по эксплуатации бытовых приборов. Исходный текст в PDF (всего около 30 страниц). Результат требуется сверстать в PDF по образцу оригинала со всеми картинками. Указывайте цену за страницу (1500 знаков без пробелов) включая верстку и срок.

16 лет назад
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Гость 
NaN летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
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