Перевод+верстка в PDF с английского на русский

Трубуется перевести с английского на русский несколько инструкций по эксплуатации бытовых приборов. Исходный текст в PDF (всего около 30 страниц). Результат требуется сверстать в PDF по образцу оригинала со всеми картинками. Указывайте цену за страницу (1500 знаков без пробелов) включая верстку и срок.