У нас в Ярославле сеть автокафе быстрое питание. Это уличная торговля. Ассортимет 1. Хот-доги 2.Шаурма 3.Чебуреки 4. Беляши 5. Сэндвичи 6. Самса 7. Пироги Проводим ребрендинг. Нужно название. Целевая аудитория - средний минус. Импортное название не желательно )
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Нужны 3 статьи на сайт таможенной тематики
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