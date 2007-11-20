Текст для баннера

КопирайтингЗавершен6 заявок229 просмотров
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Надо придумать 3 оригинальных текста для баннера.

Важно чтобы у вас был бурная фантазия и оригинальные тексты.

Стучите в аску 668599 дам ТЗ.

P.S. Сращу пишите что на счет текста и цену за один текст.

16 лет назад
fabdes
35 летУзбекистан
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
Очень приятный в общения фрилансер. Создал мне тексты для баннеров. Нужно было создать всего 2 текста а он создал мне 10 на выбор и все были оригинальные и красивые. Советую фрилансера.
Работа была недолгой, но плодотворной. Приятный в общении, чувствуется профессионализм. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендую как заказчика.
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