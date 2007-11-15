Ведение рассылки "Лучшие рисунки сайта kultpixel"

Дадим тему, немного данных. Новички, даже не пытайтесь. Не тратьте свое и мое время Еще надо красиво оформить. открыто ради three
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ведение рассылки сайта художников.
В рассылке представлены лучшие рисунки недели нарисованные на сайте.
Требуется дополнить рассылку подборкой новостей по теме искусства
возможны и ваши личные комментарии к работам.
сайт проекта http://www.kultpixel.com/
архив рассылки http://subscribe.ru/catalog/culture.arch.kultpixel
периодичность выхода: 1 раз в неделю
возможна авторская подпись и ссылка на Ваш сайт
есть интерес?
Пожалуйста, пишите сразу ваши расценки и предложения по теме рассылки,
люди уже спрашивают, - уточните объем работы..
а я не знаю, Вы будете вести рассылку не я. ;)
- Похожие заказы
- $16Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Нужно написать 2000-4000 символов текст о сайте. Это должен быть супер текст, который должен быть лицом сайта. Присылайте предложения, и обязательно ориентировочную цену. Уже есть написанные 2000 символов, которые можно использовать.Копирайтинг13 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется написать уникальные статьи о волейболе. Темы: История волейбола, правил игры в волейбол, пляжный волейбол, волейбольная лига чемпионов, волейбольные мячи Mikasa, о товаре Mizuno, о товаре Champion. Сроки любые. Сдача работ - постепенная. Оплата - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $250
Магазину «СуперГероев» требуются копирайтеры. Необходимо придумывать описания героев. Вы должны: — Знать героев кино, мультфильмов, комиксов — Грамотно писать, владеть стилем. — Уметь искать и проверять информацию. — Читать тексты на английском языке. — Выполнять работу в установленные сроки. Работа удаленная. Обсуждение ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт16 лет назад
Тема - написание ТЗ для переезда существующего сайта на новую cms 1- есть работающий сайт 2- есть cms drupal необходимо сделать анализ обоих и вывести ТЗ для программиста Важно понять, что в drupal уже есть и ...Копирайтингнет заявокЗакрыт16 лет назад
Ищу копирайтера который может писать статьи про Недвижимость. Необходимо написать 3 стаьи про недвижимость по 2000 символов каждая. Оплата 4$ за 1000 символов. Оставляется свои контакты (лучше аську) и я с вами свяжусь.Копирайтинг30 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Объявляется конкурс для проекта www.SmartHide.com! Трубется: 1. Придумать идеи для продвижение проекта. 2. Придумать какие будут полезные сервисы для привлечения клиентов. (Для примера сервис SpeedTest клиент заходит на Flash-карту мира, нажимает на одни из наших серверов и ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно придумать 20 заголовков и описаний к статьям (сами статьи ещё не написаны, они будут писаться по вашим заголовкам). Тематика статей - эдалт, эротика, порно. Сами статьи - познавательные.Копирайтинг1 исполнительЗакрыт16 лет назад
- $100
На новый сайт по изготовлению ключей и продаже замков необходимо написать контент по списку тем. Сайт простой и маленький - 10-15 страниц.Копирайтинг30 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать пресс-релиз по новому проекту. Тематика webmoney. Вам будут даны некоторые преимущества нашего сервиса перед конкурентами.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт16 лет назад