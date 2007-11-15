Ведение рассылки "Лучшие рисунки сайта kultpixel"

КопирайтингЗакрыт2 заявки263 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ведение рассылки сайта художников.

В рассылке представлены лучшие рисунки недели нарисованные на сайте.

Требуется дополнить рассылку подборкой новостей по теме искусства

возможны и ваши личные комментарии к работам.

сайт проекта http://www.kultpixel.com/

архив рассылки http://subscribe.ru/catalog/culture.arch.kultpixel

периодичность выхода: 1 раз в неделю

возможна авторская подпись и ссылка на Ваш сайт

есть интерес?

Пожалуйста, пишите сразу ваши расценки и предложения по теме рассылки,

люди уже спрашивают, - уточните объем работы..

а я не знаю, Вы будете вести рассылку не я. ;)

16 лет назад
Serverx
Сервер 
51 годГермания
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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