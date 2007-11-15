Ведение рассылки "Лучшие рисунки сайта kultpixel"

Ведение рассылки сайта художников.

В рассылке представлены лучшие рисунки недели нарисованные на сайте.

Требуется дополнить рассылку подборкой новостей по теме искусства

возможны и ваши личные комментарии к работам.

сайт проекта http://www.kultpixel.com/

архив рассылки http://subscribe.ru/catalog/culture.arch.kultpixel

периодичность выхода: 1 раз в неделю

возможна авторская подпись и ссылка на Ваш сайт

есть интерес?

Пожалуйста, пишите сразу ваши расценки и предложения по теме рассылки,

люди уже спрашивают, - уточните объем работы..

а я не знаю, Вы будете вести рассылку не я. ;)