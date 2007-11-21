Написать коммерческое предложение

$16
КопирайтингЗавершен13 заявок316 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дадим тему, немного данных.

Новички, даже не пытайтесь. Не тратьте свое и мое время

Еще надо красиво оформить.

открыто ради three

16 лет назад
the_one
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
three
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$16
Стукнул сразу в личку, но заинтересовал. Выполнил работу, словно читая мысли. Поправил без разжевывания, просто получив требования, без претензий. Очень понравилось сотрудничество.
Требовательный заказчик, но все возникающие в ходе работы замечания были по делу. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Статьи для ИТ-журнала

    $2000

    Для работы над ежеквартальным изданием, посвященном новинкам бытовой, аудио, видео, компьютерной технике требуется 2 журналиста - ведущий (главный редактор) и редактор. Издание на русском и украинском языках (синхронные версии), объем 46 страниц. Суть работы: ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написать небольшой текст

    Необходимо написать рекламный текст для Астраханского сайта знакомств. http://astralove.ru Ну в общем мы хотим платить за размещение у нас на сайте фотографий аудио и видео материалов за ведение блога и т. д. дабы сподвигнуть ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Реврайтинг сайта

    Есть сайт оригинал и скопированный сайт. Нужно реврайтить тексты на скопированном сайте. Оставить смысл тот же, но поменять текст. Объем - около 50-100 тыс символов. С выбранным копирайтером планируется установить длительное сотрудничество. Основные критерии: грамотность ...

    Копирайтинг49 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Копирайтинг. Деревянные дома и коттеджи

    $250

    Нужно: 20 000 знаков без пробелов на тему строительства загородных деревянных домов и коттеджей. Качественный, продающий текст. Заголовки, грамотная типографика, A.I.D.A, списки и другие правила хорошего копирайтинга. Использование указанных ключевых слов (SEO копирайтинг). В будущем все будет ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Название для Веб студии

    $15

    Требуеться придумать название для веб студии. Название должно быть креативное, простое и легко запоминающееся. Также желательно предоставит отчет по свободным/занятым доменам. Жду от Вас идей.

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Написание статей

    Требуется написание уникальных оптимизированных статей (2000-3000 символов) тематика гидромассажные бассейны и сауны. Ключевые слова предоставлю. Портфолио обязательно. Жду предложений .

    Написание статей
    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно придумать название форумов и их описание.

    $5

    Нужно придумать название форумов и подфорумов и их описание для сноубордического форума (будет форум IPB).. Описание должно быть не менее 3х строк. Чтоб красиво смотрелось. И ненадо много форумов! чтоб все в меру было! пример сноуборд форума: ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Придумать название для Media-компании

    $25

    Объявляется конкурс на лучшее название для Media-компании. Компания будет заниматся созданием, продвижением сайтов. Тебования: 1. Домен должен находится в зоне .COM 2. Домен должен быть свободен 3. Название должно быть со смыслом 4. Желательно в названии не должен ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Разработка концепции кофейни Авиатор

    $500

    Нужно разработать концепцию для кафе под рабочим названием АВИАТОР. Нужна легенда, фишки и другой креатив, который можно использовать в интерьере и работе кафе. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики, развитие авиации. Прдумать рабочие названия для блюд, ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад