Копирайтинг. Деревянные дома и коттеджи

Нужно:

20 000 знаков без пробелов на тему строительства загородных деревянных домов и коттеджей.

Качественный, продающий текст. Заголовки, грамотная типографика, A.I.D.A, списки и другие правила хорошего копирайтинга. Использование указанных ключевых слов (SEO копирайтинг). В будущем все будет выкладываться на сайт.

Что уже есть:

Текст на эту тему (29 000 без пробелов) (необходим качественный рерайтинг+копирайтинг). Кроме это есть очень много материала, о компании, ее покупателях, конкурентных преимуществах и т.п., на который стоит ориентироваться в первую очередь. А также, отсканированные журналы по соответствующей тематике плюс ссылки на некоторые сайты. В общем искать ничего почти не надо будет. Нужно просто хорошо разобраться в вопросе и показать действительно хороший копирайтинг.

Предоплату гарантируем: 50% сразу, 50% по окончанию. Авторские права за нами, поэтому работа по договору, желательно юр. лицо, желательно из Питера.

Если все будет сделано профессионально, то мы гарантируем еще заказы в будущем. Надеемся найти действительно хорошего копирайтера для постоянной работы.

Сроки: неделя максимум с момента начала работы.

Ждем ваших предложений и их стоимости.