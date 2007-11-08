Придумать название для кофейни в г.Ярославль

Кофейня в центре г.Ярославля на Ярославском Арбате ул.Кирова. Целевая аудитория - тусовщики и молодежь.

Летом - иностранные туристы. Так как у нас есть очень успешное заведение САМОЛЕТ появилась мысль

привязать к нему кофейню ПИЛОТ или АВИАТОР. Очень нравится мне тема полетов ) и концепцию можно

привязать к названию. Интерьер связать с темой летчиков. Хотелось бы услышать Ваши мысли ? ))

Спасибо всем за внимание к проекту.