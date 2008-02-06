Статьи для сайта мужских аксессуаров, запонок

$50
КопирайтингЗавершен21 заявка347 просмотров
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Требуется написать статьи для сайта мужских аксессуаров, прмиущественно запонок.

История запонок, выбор запонок, запонки известных людей, тенденции моды мужских аксессуаров - запонки и др.

сайт Zapzap.ru несколько слабеньких статей на сайте уже есть. Нужно - интересный востребованный материал.

16 лет назад
kotobar
51 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
nina20963
Ирина 
60 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
год назад
53 отзыва(-1)
16 лет назад
$2
Я не знаю, как пишут контент, я не профессионал, но в то-же время сам пишу хорошие коммерческие предложения для клиентов, буклетов итд. В связи с высокой загруженностью, прочитав отзывы, решил обратиться к Ирине Ивановне. Посмотрите отзывы до моего и Вы поймёте, почему я сделал выбор в пользу этого, не побоюсь сказать, ВЫСОКОГО КЛАССА СПЕЦИАЛИСТА. Я счастлив, что нам удалось пересечься на этом cайте, т.к. задумка о редизайне и наполнении возникла давно, но не было времени и свободных оборотных средств. Текcты которые пишет И.И. меня воодушевили даже при беглом прочтении. Изначально была цель сделать ряд статенй для поисковых системстать с поисковыми фразами, чтобы они были вполне читабельными... НО!!! получились потрясающие статьи, из которых я сам почерпнул много нового по своей теме. Это не рекламный заискивающий отзыв о работе. Это отзыв заказчика, чудом остановившего свой выбор на таком доброствестном и квалифицированном исполнителе. Ирина Ивановна, большое спасибо! Вы сможете увидеть результаты её деятельности на www.zapzap.ru в конце февраля-начале марта.
Обязательный заказчик, четко поставлленные цели, своевременная оплата.
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