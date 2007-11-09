Контент для главной

Работа Леонида превзошла мои ожидания. Было очень легко работать, улавливал все мои пожелания, быстро вносил изменения, активно проявлял инициативу, что шло только на пользу. Если коротко, то про Леонида можно сказать так: порядочный, пунктуальный, инициативный, настоящий мастер своего дела. Я желаю вам,Леонид, творческих успехов и при необходимости буду к вам обращатся