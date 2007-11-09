Контент для главной

Есть справочник организаций, для каждой организации необходимо придумать оригинальное (не скопированное) описание, чем она занимается, что она производит и т.д. Описание должно содержать не менее 500 символов, для облегчения составления описания у некторых организаций есть сайты, ...
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Требуется написать оптимизированный(два высокочастотника, один средний) и разумеется уникальный контент на главной странице сайта. Объем до 3000 знаков. Опыт подобной работы обязателен! Жду ваших предложений.
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