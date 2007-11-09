Контент для главной

КопирайтингЗавершен11 заявок232 просмотра
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Требуется написать оптимизированный(два высокочастотника, один средний) и разумеется уникальный контент на главной странице сайта. Объем до 3000 знаков. Опыт подобной работы обязателен! Жду ваших предложений.

16 лет назад
777879
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
RedHole_Studio
Леонид 
34 годаМолдова
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
16 лет назад
$13
2 дня
Работа Леонида превзошла мои ожидания. Было очень легко работать, улавливал все мои пожелания, быстро вносил изменения, активно проявлял инициативу, что шло только на пользу. Если коротко, то про Леонида можно сказать так: порядочный, пунктуальный, инициативный, настоящий мастер своего дела. Я желаю вам,Леонид, творческих успехов и при необходимости буду к вам обращатся
Вячеслав Юрьевич из тех редких работодателей, которые чётко понимают, что желают получить в результате. Взаимодействовать просто, приятно, динамично. Рекомендую.
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