Новости для медицинского сайта

Здравствуйте!

Есть молодой медицинский сайт, на который нужно каждый день добавлять от 5 до 10 новостей по тематике сайта. Плагиат новостей с других источников интернета не интересует.

Принцип работы: Вы заходите на новостные сайты которые выбираете сами, читаете свежие новости, заходите в админку моего сайта и в разделе новостей пишите эту новость своими словами и если есть фотка к новости, то ее желательно скопировать и вставить в новость.

Знаков чем больше тем лучше, но ориентировочно около 1000.

Работа постоянная!

Оплата: 50$ первый месяц, далее по договоренности.