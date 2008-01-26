Новости для медицинского сайта

Здравствуйте. Срочно нужно написать контент (текст) для страниц сайта рекламного агентства. Обьем - 25000 - 50000 знаков. Опыт работы в написании текстов рекламной тематики обязательно. Если у Вас есть желание выполнить эту работу - icq 177626682. По ...
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Здравствуйте!
Есть молодой медицинский сайт, на который нужно каждый день добавлять от 5 до 10 новостей по тематике сайта. Плагиат новостей с других источников интернета не интересует.
Принцип работы: Вы заходите на новостные сайты которые выбираете сами, читаете свежие новости, заходите в админку моего сайта и в разделе новостей пишите эту новость своими словами и если есть фотка к новости, то ее желательно скопировать и вставить в новость.
Знаков чем больше тем лучше, но ориентировочно около 1000.
Работа постоянная!
Оплата: 50$ первый месяц, далее по договоренности.
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