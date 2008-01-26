Новости для медицинского сайта

$50
КопирайтингЗавершен7 заявок228 просмотров
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Здравствуйте!

Есть молодой медицинский сайт, на который нужно каждый день добавлять от 5 до 10 новостей по тематике сайта. Плагиат новостей с других источников интернета не интересует.

Принцип работы: Вы заходите на новостные сайты которые выбираете сами, читаете свежие новости, заходите в админку моего сайта и в разделе новостей пишите эту новость своими словами и если есть фотка к новости, то ее желательно скопировать и вставить в новость.

Знаков чем больше тем лучше, но ориентировочно около 1000.

Работа постоянная!

Оплата: 50$ первый месяц, далее по договоренности.

16 лет назад
dennni
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ka-p
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
15 отзывов(-2)
16 лет назад
$50
Отлично справилась с поставленой задачей! Помогала советами, за что я Катерине благодарен! Советую!
Очень приятный в общении заказчик. Задачи поставлены ясно и четко. Оплата работы поступает своевременно, без задержек. Настоятельно рекомендую!! :)
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