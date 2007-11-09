Рекомендательные письма

Нужно 5-10 разных рекомендательных писем (отзыв компании) на русском языке, 5 на украинском и пару на английском. 1 письмо - 50 центов.

Пример:

Настоящим письмом Производственная Компания НОРД СЕРВИС подтверждает, что Компания «Альт-Медиа Группа» действительно предоставила услуги по разработке корпоративного сайта Компании www.nord-servis.ru, и в настоящее время ведет сотрудничество по продвижению сайта на поисковых системах.

В процессе создания сайта Компания «Альт-Медиа Группа» проявила себя ответственным и надежным партнером, выполнив работу в срок и в соответствии со взятыми обязательствами.

Благодаря работам по продвижению сайта www.nord-servis.ru на основных поисковых системах по ключевым запросам (офисная мебель в Петербурге), увеличилась посещаемость сайта целевой аудиторией, что привлекло новых клиентов.

Компания НОРД СЕРВИС выражает благодарность Компании «Альт-Медиа Группа» за хорошо выполненную работу!