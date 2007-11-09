Рекомендательные письма

Здравствуйте. Срочно нужно написать контент (текст) для страниц сайта рекламного агентства. Обьем - 25000 - 50000 знаков. Опыт работы в написании текстов рекламной тематики обязательно. Если у Вас есть желание выполнить эту работу - icq 177626682. По ...
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Нужно 5-10 разных рекомендательных писем (отзыв компании) на русском языке, 5 на украинском и пару на английском. 1 письмо - 50 центов.
Пример:
Настоящим письмом Производственная Компания НОРД СЕРВИС подтверждает, что Компания «Альт-Медиа Группа» действительно предоставила услуги по разработке корпоративного сайта Компании www.nord-servis.ru, и в настоящее время ведет сотрудничество по продвижению сайта на поисковых системах.
В процессе создания сайта Компания «Альт-Медиа Группа» проявила себя ответственным и надежным партнером, выполнив работу в срок и в соответствии со взятыми обязательствами.
Благодаря работам по продвижению сайта www.nord-servis.ru на основных поисковых системах по ключевым запросам (офисная мебель в Петербурге), увеличилась посещаемость сайта целевой аудиторией, что привлекло новых клиентов.
Компания НОРД СЕРВИС выражает благодарность Компании «Альт-Медиа Группа» за хорошо выполненную работу!
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