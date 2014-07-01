Статья в журнал

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Я баннермейкер и у меня часто возникает проблема не хватка времени на придумывание текстов для баннеров. Мне нужен человек который может придумывать оригинальные тексты для баннеров. Обязательно требование к фрилансеру чтобы был ICQ. Чтобы мне ...
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Необходима статья, описывающая ИТ компанию. Будет размещена в журнале для руководителей компаний. Некоторые описания проектов и информацию дадим.
Переоткрыт ради сделавшей работу через ЛС. Больше через ЛС даже не отвечаю.
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