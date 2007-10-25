Написание новостей о PSP

Сайту http://psplite.ru/ требуется человек для написания новостей, обзоров программ и игр.

Основная работа будет заключаться в том, чтобы просто каждый день по 1 новости переводить с забугорной ленты новостей. Если новостей достойных там нет, то в этот день можно написать описание программы или игры. Предполагаемый график - 5 дней в неделю, по 1 часу в день, чтобы подготовить новость. Наличие PSP обязательно.

Предполагаемая зарплата 1000 рублей в неделю. Оплата каждую неделю.