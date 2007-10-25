Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Я баннермейкер и у меня часто возникает проблема не хватка времени на придумывание текстов для баннеров. Мне нужен человек который может придумывать оригинальные тексты для баннеров. Обязательно требование к фрилансеру чтобы был ICQ. Чтобы мне ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо ПРИДУМАТЬ ИМЯ или ПРОДАТЬ МНЕ домен для сайта развлекательной тематики.
Аналог fishki.net, webpark.ru, voffka.com
Основные требования:
1) легкая запоминаемость имени
2) лаконичность
3) для русскоязычной аудитории
4) домен должен быть не занят
Оплата - 25$ за лучшую идею (это если предложите имя)
За готовый домен - цена договорная.
Для коммерческих предложений [email protected]
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