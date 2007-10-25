Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Я баннермейкер и у меня часто возникает проблема не хватка времени на придумывание текстов для баннеров.

Мне нужен человек который может придумывать оригинальные тексты для баннеров.

Обязательно требование к фрилансеру чтобы был ICQ. Чтобы мне было легче связаться.

Сразу указывайте цена на текст для одного баннера и аску.

Не стучите в аску, пожалуйста!

Тестовая работы вот такая:

Надо создать текст для баннера для вот этого сайта http://www.newshouse.ru/. Надо понять суть сайта и создать текст на 3-4 кадра.