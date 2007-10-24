Рерайт статей на "железную" тематику

Есть материал, требуется качественный рерайт. Нужно объем уменьшить в 2 раза (до 9-10К), но смысл чтоб не потерялся. То есть убрать всю "воду", общие фразы.

От Вас обязательная практика копирайта/рерайта в "железной" тематике. Наличие портфолио обязательно.

Пожалуйста, указывайте цену за 1К без пробелов.

Победителю будет выслан текст для работы.