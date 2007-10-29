Авторские статьи с фото от 50 тыс. знаков

$5000
КопирайтингЗавершен27 заявок446 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется 50 авторских статей, от 50 тыс. знаков с фото.

Тематики:

искуство

природа

авто

недвижимость

бизнес

Оплата 5000$ за все.

Срок 3 месяца. Заказ в 1 руки.

16 лет назад
SakhIndigo
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
sergey2829
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5000
Первая статья получена и оплачена. Качество отличное. Продолжаем работу.
Начали плодотворное сотрудничество. Хороший заказчик, разумные требования, понятные инструкции, оплата в срок.
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