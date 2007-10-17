Написание статей

$200
КопирайтингЗакрыт10 заявок343 просмотра
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Необходимо написать 3 статьи 3000 - 4000 знаков на тему: почему нужны агентства и риелторы, сложность покупки квартиры.

Статьи должны быть информационными, т.е. что бы человек ее прочел и понял ,что лучше обращать к профессионалам для сделок по недвижимости.

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Написание статей
16 лет назад
fatik
Артем 
42 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$200
6 дней
Что можно сказать про этого человека? Обговорили все детали и стоимость. Я создал проект для того что бы повысить рейтинг MrSamo. Вот и все. Пару раз покормил завтраками и так не сделал то,на что подписывался.
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