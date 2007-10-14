Рерайтинг новостей деловой тематики

Есть желание обрести долгосрочное сотрудничество с рерайтером/копирайтером для подготовки новостей на сайт деловой направленности. В ходе сотрудничества необходима подготовка 5-6 новостей по 1000 знаков каждая ежедневно 5 будних дней в неделю.

Предлагаемая оплата - 25 рублей за 1 новость размером 1000 знаков.

Подробное техническое задание вышлю подходящим, на мой взгляд, кандидатам. От кандидатов попрошу пример рерайта по предоставленному мной тексту.