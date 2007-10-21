Рерайтинг - для людей как с опытом, так и без него

Необходимы люди с опытом или без опыта рерайтинга текстов.

Приблизительное пояснение требований к рерайтингу: я буду присылать Вам две-три статьи. Из них необходимо будет сделать одну. Принцип следующий: необходимо вникнуть в смысл и писать как бы новый текст, соответствующий выбранной теме, которую я буду указывать, на основе тех сведений, которые Вы прочитаете из присланных статей. Необходимо писать так, чтобы было побольше Ваших авторских фраз, то есть, необходимо улавливать смысл, который отображен в текстах и передавать этот смысл своими словами - без всяких особых литературных выдумок, то есть, как я уже сказал, - просто, своими словами.

Ежедневная норма - не менее 6000 символов, с учетом пробелов. Для начинающих - не менее 3000 символов.

Тематики - разные, несложные. Основные требования: хорошее "правильнописание" и желание учиться на практике.

К тем, кого это предложение заинтересовало - просьба указать 2 пункта:

1. Стоимость за 1000 символов с пробелами, на которую они согласны (предпочтение, естественно, тем, у кого эта стоимость будет меньше)

2. Средний объем в символах, который Вы беспроблемно можете ежедневно писать (начинающие могут не указывать этот пункт - будем выяснять его в процессе сотрудничества).