Рерайтинг - для людей как с опытом, так и без него

На одном из сайтов скоро появится раздел - МОБИЛЬНЫЕ ИСТОРИИ - в этом разделе будут: веселые и грустные истории, любовные и раздорные, любые истории связанные с мобильным телефоном. Не упусти свой шанс прислать нам свою ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы люди с опытом или без опыта рерайтинга текстов.
Приблизительное пояснение требований к рерайтингу: я буду присылать Вам две-три статьи. Из них необходимо будет сделать одну. Принцип следующий: необходимо вникнуть в смысл и писать как бы новый текст, соответствующий выбранной теме, которую я буду указывать, на основе тех сведений, которые Вы прочитаете из присланных статей. Необходимо писать так, чтобы было побольше Ваших авторских фраз, то есть, необходимо улавливать смысл, который отображен в текстах и передавать этот смысл своими словами - без всяких особых литературных выдумок, то есть, как я уже сказал, - просто, своими словами.
Ежедневная норма - не менее 6000 символов, с учетом пробелов. Для начинающих - не менее 3000 символов.
Тематики - разные, несложные. Основные требования: хорошее "правильнописание" и желание учиться на практике.
К тем, кого это предложение заинтересовало - просьба указать 2 пункта:
1. Стоимость за 1000 символов с пробелами, на которую они согласны (предпочтение, естественно, тем, у кого эта стоимость будет меньше)
2. Средний объем в символах, который Вы беспроблемно можете ежедневно писать (начинающие могут не указывать этот пункт - будем выяснять его в процессе сотрудничества).
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