Рерайтинг - для людей как с опытом, так и без него

КопирайтингЗавершен90 заявок919 просмотров
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Необходимы люди с опытом или без опыта рерайтинга текстов.

Приблизительное пояснение требований к рерайтингу: я буду присылать Вам две-три статьи. Из них необходимо будет сделать одну. Принцип следующий: необходимо вникнуть в смысл и писать как бы новый текст, соответствующий выбранной теме, которую я буду указывать, на основе тех сведений, которые Вы прочитаете из присланных статей. Необходимо писать так, чтобы было побольше Ваших авторских фраз, то есть, необходимо улавливать смысл, который отображен в текстах и передавать этот смысл своими словами - без всяких особых литературных выдумок, то есть, как я уже сказал, - просто, своими словами.

Ежедневная норма - не менее 6000 символов, с учетом пробелов. Для начинающих - не менее 3000 символов.

Тематики - разные, несложные. Основные требования: хорошее "правильнописание" и желание учиться на практике.

К тем, кого это предложение заинтересовало - просьба указать 2 пункта:

1. Стоимость за 1000 символов с пробелами, на которую они согласны (предпочтение, естественно, тем, у кого эта стоимость будет меньше)

2. Средний объем в символах, который Вы беспроблемно можете ежедневно писать (начинающие могут не указывать этот пункт - будем выяснять его в процессе сотрудничества).

16 лет назад
Zakazchikk
Александр 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранные исполнители
Tibbo
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Качественное выполнение заданий. Быстрое реагирование на поставленные вопросы. Работа сдается в срок. С удовольствием буду сотрудничать дальше.
s-mile
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
16 лет назад
Хороший рерайтер, несмотря на то, что новичок. Рекомендую
Clivia
Гость 
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
luxuriant
Гость 
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
16 лет назад
Поражают объемы качественного текста, которые выдает этот копирайтер в очень короткие сроки. Положительным является также то, что этот человек сразу предупреждает, о чем он писать не будет из-за того, что недостаточно знаком с этой темой. Несмотря на это, Александр постоянно повышает свой уровень (это видно по текстам), как в сторону повышения профессионализма, так и в сторону расширения тематик, с которыми он работает. В общем - рекомендую этого копирайтера всем, кому нужен качественный уникальный текст по приемлемым ценам и в кратчайшие сроки.
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