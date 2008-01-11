Создание документации по CMS

Необходимо создание документации для конечного пользователя для CMS. Приблизительное количество листов информации - 30.

Будут рассматриваться предложения ТОЛЬКО тех людей кто уже выполнял подобного рода задачи и могут предоставить портфолио.

Предпочтение отдается коммандам с Минска, но возможны и др. варианты.

При подтверждении ставки просьба сразу указывать ПОРТФОЛИО и условия. Люди, игнорирующие просьбу будут точно так же проигнорированны.

Так же огромная просьба НЕ писать на email и ICQ.

Спасибо.