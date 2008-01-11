Создание документации по CMS

$250
КопирайтингЗавершен3 заявки221 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создание документации для конечного пользователя для CMS. Приблизительное количество листов информации - 30.

Будут рассматриваться предложения ТОЛЬКО тех людей кто уже выполнял подобного рода задачи и могут предоставить портфолио.

Предпочтение отдается коммандам с Минска, но возможны и др. варианты.

При подтверждении ставки просьба сразу указывать ПОРТФОЛИО и условия. Люди, игнорирующие просьбу будут точно так же проигнорированны.

Так же огромная просьба НЕ писать на email и ICQ.

Спасибо.

16 лет назад
cat_crash
Валерий 
41 годСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
whisper
41 годБеларусь
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
Человек - профессионал своего дела. Изначально был виден профессиональный подход к поставленной задаче. Документация оформлена очень качественно с наглядными примерами и очень граммотным текстом. Ни разу небыло срывов сроков и оправданий типа "ну... так вот получилось". Очень вежливо и с пониманием относилась к возникавшим доработкам. Настоятельно рекомендую работать с этим человеком!!
Очень приятно работать. Четкая постановка задач, постоянная обратная связь, детально разъясняет все возникающие вопросы. Замечания только конструктивные и исключительно по делу. Корректный, вежливый. Профессиональный подход к работе. Замечательный заказчик
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