Написание статей и новостей по тематике КПК

Нужны авторы для написания книги "Устройство и диагностика ПК". Желающие принять участие в проекте должны прислать резюме на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Написание (переводы не интересуют) новостей на основе англоязычных оригиналов. Работа ведется через CMS, в которую англоязычные новости добавляются редактором каждый день. На основе имеющейся информации необходимо сделать свою новость (1-2 тыс. знаков) с иллюстрациями (обычно прилагаются и их нужно только загрузить на наш сервер).
Норма - от 5 до 10 новостей в день. Оплата - от $1 до $1,5 за 1000 знаков (зависит от качества текста).
2. Написание обзорных статей:
- обзоры программ для Windows Mobile (в перспективе Symbian);
- обзоры технологий из области мобильной электроники.
Тарифы - от $1,5 до $3 за 1000 знаков (до 30 тыс. знаков в одной статье).
Набор продолжается!
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо написать небольшой, но грамотный текст о партнерской программе дизайн-студии примерно на 1000-2000 знаков. Примерное содержание подскажу.Завершен16 лет назад
Условия работы: - требуется рерайт новостей и статей. Тематика - финансы, экономика. - ежедневно до 13.00 мск. мне высылаете 3 готовых новости. - ежедневно до 17.00 мск. высылаю 3 новости, до 19.00 мск. - готовый вариант должен быть ...Завершен16 лет назад
Необходимо придумать название онлайн игре. Игра - симулятор реальной жизни. Основные условия: звучное, !запоминающееся! название, от которого можно образовать сокращенную запоминающуюся форму. Желательно, не более 7 символов. И, самое главное: свободный домен в зоне .ruКопирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Необходимо добавить по 1 - ой новости в день на сайт. Пример новости в приложении. Оплата 50$ в месяц. Новость должна быть уникальной. т.е. рерайтинг. Объем текста см. приложение. Работа постоянная.Закрыт16 лет назад
- $50
Требуется копирайтер на последующее сотрудничество Желательно близкое образование (филфак, иняз, журфак) или природный дар. Знание основ написания различных текстов (рекламно-информационные, научные, публицистические, пресс-релизы, короткие рекламные сообщения, тексты для Web...) Оцениваться будет исполнитель по выполнению тестового задания (с оплатой ...Закрыт16 лет назад
- $100
Необходимо 50 статей/заеток в среднем по 1000 знаков без пробелов каждая на заданную тему с набором ключевых слов для каждой. Особой художественной ценности не требуется для текста. Предложения можно высылать на ящик [email protected] в сабже ...Копирайтинг12 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется составить бизнес-план на основе имеющейся информации. Часть информации есть в Интернете (дадим ссылки), часть информации перешлем лично. Работу требуется выполнить оперативно. Связаться с нами можете по ICQ: 267507301Копирайтинг1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо обработать сообщения с форума (информация будет выслана позже) http://www.forumhouse.ru/ и разместить на http://www.newshouse.ru/ Требования: 1. Обработка изображений. Наложение копирайта форума. Приведение к стандартному размеру 2. Обработка текстов - в результате должна получится полноценная статья. Оплата - 2$ за ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимы один либо несколько человек с опытом публикации научных статей в печатных изданиях. То есть - аспиранты, доктора наук, бывшие студенты с опытом публикации подобных статей. Ориентировочная тематика "Информационные технологии". То есть - от тех ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт16 лет назад