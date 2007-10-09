Написание статей и новостей по тематике КПК

1. Написание (переводы не интересуют) новостей на основе англоязычных оригиналов. Работа ведется через CMS, в которую англоязычные новости добавляются редактором каждый день. На основе имеющейся информации необходимо сделать свою новость (1-2 тыс. знаков) с иллюстрациями (обычно прилагаются и их нужно только загрузить на наш сервер).

Норма - от 5 до 10 новостей в день. Оплата - от $1 до $1,5 за 1000 знаков (зависит от качества текста).

2. Написание обзорных статей:

- обзоры программ для Windows Mobile (в перспективе Symbian);

- обзоры технологий из области мобильной электроники.

Тарифы - от $1,5 до $3 за 1000 знаков (до 30 тыс. знаков в одной статье).

Набор продолжается!