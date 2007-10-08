Копирайтинг материалов.

Требуется копирайтер на последующее сотрудничество

Желательно близкое образование (филфак, иняз, журфак) или природный дар.

Знание основ написания различных текстов (рекламно-информационные, научные, публицистические, пресс-релизы, короткие рекламные сообщения, тексты для Web...)

Оцениваться будет исполнитель по выполнению тестового задания (с оплатой естественно).

Тестовое задание: текст для рекламной листовки (порядка 5 000 знаков.)

Срок выполнения задания: сутки с момента публикации проекта.

Оплата: от 150 до 270 рублей за 1000 знаков в зависимости от портфолио.

От Вас: портфолио: - тексты различной тематики, опыт, Ваши условия работы.

От меня в ответ подробное описание тестового задания.

В случае, если обе стороны все будет устраивать, то все свободные заказы по контенту будут отдаваться исполнителю.