Набор несложных статеек

$100
КопирайтингЗакрыт12 заявок355 просмотров
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Необходимо 50 статей/заеток в среднем по 1000 знаков без пробелов каждая на заданную тему с набором ключевых слов для каждой. Особой художественной ценности не требуется для текста.

Предложения можно высылать на ящик [email protected] в сабже писать -" статьи"

16 лет назад
ilyich_78
Авраам 
51 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
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