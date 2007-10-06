Набор несложных статеек

Необходимо 50 статей/заеток в среднем по 1000 знаков без пробелов каждая на заданную тему с набором ключевых слов для каждой. Особой художественной ценности не требуется для текста.

Предложения можно высылать на ящик [email protected] в сабже писать -" статьи"