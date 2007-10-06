Рерайтинг материалов

КопирайтингЗакрыт7 заявок591 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо обработать сообщения с форума (информация будет выслана позже) http://www.forumhouse.ru/ и разместить на http://www.newshouse.ru/

Требования:

1. Обработка изображений. Наложение копирайта форума. Приведение к стандартному размеру

2. Обработка текстов - в результате должна получится полноценная статья.

Оплата - 2$ за 1000 символов

Выбираться будет исполнитель после предоставления тестовой статьи

Тестовые материалы можно выбрать по Вашему усмотрению по ссылке - http://www.forumhouse.ru/forum63/

Высылать на [email protected]. В формате WORD вместе с иллюстрациями, отформатированные.

Работа постоянная, оплату гарантирую сразу, после утверждения исполнителя. Возможна работы для 3-х человек

P. S. Очень прошу экономить мое время. Постарался все изложить здесь

16 лет назад
Apple
Пауль 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
8 лет назад
27 отзывов
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