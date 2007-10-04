Написание текстов для нескольких сайтов

Нужен рерайт большого объема (около 150-200 тыс.) в сжатые сроки. Пишите ставки и максимальный объем работы. Ориентировочно - ниже 1у.е, чем меньше, тем лучше. Возможно дальнейшее сотрудничество на постоянной основе.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ваше предложение и портфолио прошу выслать на:
1. ICQ: 253-611-216
2. Emai: [email protected]
Все подробности обсуждаются в ICQ
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