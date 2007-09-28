Редактор новостей

Нужен человек который будет добавлять на сайт по одной новости в 2 дня (т.е. 15 новостей в месяц).

Новости надо брать с открытых источников, где разрешено брать информацию с указанием ссылки. Новость надо переделать под уникальную (рерайтинг). Пример новости в файле. Тематика - загородное строительство.

Оплата 50$ в месяц.

Кому это интересно пишите. И если были подобные работы у вас то ссылочку пожалуйста на пример дайте.