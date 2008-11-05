Рерайт статей по азартным играм на английском яз.

$100
КопирайтингЗавершен6 заявок344 просмотра
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Требуется сделать разовую работу: рерайт статей по азартным играм на английском языке. Объем 10564 слова (56258 знаков с пробелами).

Предварительно потребуется сделать тестовый рерайт на 230 слов (два абзаца). Эти два абзаца взяты из текста, который надо будет зарерайтить.

Пожалуйста, присылайте свои заявки в виде: готов сделать за Х дней за Х баксов (желательно дублировать в личку).

Заявки в рублях, евро, тенге и прочих валютах не рассматриваю!

16 лет назад
avk1651
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$50
5 дней
Отличный рерайт англоязычных текстов. Проработали совместно уже достаточно долго: сроки выдерживаются, качество стабильно высокое.
Были четко поставлены условия рерайта, что сказалось на качестве и скорости выполнения работы. Остались только приятные впечатления и удовлетворение от сотрудничества.
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