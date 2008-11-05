Рерайт статей по азартным играм на английском яз.

Требуется написать текст-описание деятельности SEO компании. Текст будет написан на базе: 1. нескольких существующих текстов 2. дизайне сайта 3. подробного обсуждения Финально требуется два варианта текста : 1. краткий (сжатый, для вывода на титульном листе сайта) 2. подробный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать разовую работу: рерайт статей по азартным играм на английском языке. Объем 10564 слова (56258 знаков с пробелами).
Предварительно потребуется сделать тестовый рерайт на 230 слов (два абзаца). Эти два абзаца взяты из текста, который надо будет зарерайтить.
Пожалуйста, присылайте свои заявки в виде: готов сделать за Х дней за Х баксов (желательно дублировать в личку).
Заявки в рублях, евро, тенге и прочих валютах не рассматриваю!
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
Для обучающего CD диска необходимо написать серию статей. Порядка 20 среднеразмерных, посвященных грамотному выбору экипировки, истории возникновения etc. Есть текстовые образцы почти по каждой главе (позволительно взять чужую и пересказать своим некосноязычным слогом)+50 коротеньких описательных ...Завершен16 лет назад
Всем доброго времени суток. Необходимо написать 30 - 40 строк текста на заглавную страницу сайта фрилансера :)Завершен16 лет назад
Интересует копирайтинг на темы: ремонт Необходим опыт в данных тематиках. Оставляя свое предложение, присылайте на e-mail примеры ваших статей по данным тематикам. Планирую крупные заказы до 100 статей. К статьям вы должны подбирать картинки и оптимизировать под ключевые слова. Ориентировачная ...Завершен16 лет назад
- $500
Контент для сайта Необходимо написание (рерайт) словаря терминов для сайта. Тематика – трубопроводное оборудование. Кол-во статей – несколько сотен. Размер одной статьи – 200 – 500 знаков. Открываем вложенные файлы. Раскрываем автофильтр столбцов, раскрашенных синим цветом. Для ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад
Добрый день. Нужны уникальные стать по прибору, который называется эректрон - помогает с мужскими проблемами и этими темами. Оплата 3$ за 1000. Примерно (посчитал для себя, исходя из прикинутого количества) 40$ за каждый набор выполненных заданий. Конкретная ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $200
Необходимо написать рукодовство пользователя на простой программный продукт 10-20 страний Продукт сип сервер с администрированием через интернет при развитие проекта будет развитие документацииКопирайтинг3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $500
Требуются статьи по следующим тематикам: 1.Бизнес-советы _______1.Реклама (бизнес-советы по рекламе, приемы создания действенной рекламы, как провести анализ рекламной компании и т.д.) _______2.Бизнес-планирование (составление бизнес-плана и т.д.) 2.Диетическое питание _______1.Диеты (виды диет, описание каждой из диет) _______2.Раздельное питание 3.Напитки _______1.Вина 4.Советы и рецепты _______1.Быстрая готовка (блюда, ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужно написать статью по туризму.Завершен16 лет назад
Нужен копирайтерКопирайтинг7 заявокЗакрыт16 лет назад