Рерайт статей по азартным играм на английском яз.

Требуется сделать разовую работу: рерайт статей по азартным играм на английском языке. Объем 10564 слова (56258 знаков с пробелами).

Предварительно потребуется сделать тестовый рерайт на 230 слов (два абзаца). Эти два абзаца взяты из текста, который надо будет зарерайтить.

Пожалуйста, присылайте свои заявки в виде: готов сделать за Х дней за Х баксов (желательно дублировать в личку).

Заявки в рублях, евро, тенге и прочих валютах не рассматриваю!