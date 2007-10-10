Копирайтинг

$900
КопирайтингЗавершен39 заявок746 просмотров
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Добрый день, фрилансеры.

Мне требуется автор для написания серии текстов на компьютерную тематику.

Если говорить об объемах задания, то требуется:

1. Около 100000 знаков копирайта (авторского текста).

Необходимо порядка 10 статей, в которых необходимо будет выражать конкретную точку зрения о том или ином ПО, с приведением необходимых аргументов.

2. Около 50000 знаков рерайта.

Есть несколько статей, которые следует переписать, чтобы они стали уникальными в определенном смысле )

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Выбор автора будет осуществляться на основе его предложения о сотрудничестве, поэтому напишите пару-тройку предложений, характеризующих Вас и почему я должен выбрать именно Вас.

Кроме этого указывайте в предложении цены на рерайт и копирайт.

Цена для меня не имеет значения (в разумных пределах), поэтому не стоит ее сбивать, пишите ту цену, за которую Вам будет комфортно работать.

Сроки - до декабря.

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В личку не пишите, не буду рассматривать такие предложения.

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Еще один момент - для авторов с рейтингом предоплата будет, оплата любым удобным Вам способом. А для авторов без рейтинга - только договор и СБС (не обсуждается). Вся работа будет оплачиваться поэтапно.

16 лет назад
vetrov_leonid
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
lex_86
Игорь 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
11 отзывов(-1)
16 лет назад
$700
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик. Четкое задание и своевременная оплата, профессиональный подход к делу. В общем, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. А также всем советую данного заказчика.
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