Копирайтинг

Требуется написать текст-описание деятельности SEO компании. Текст будет написан на базе: 1. нескольких существующих текстов 2. дизайне сайта 3. подробного обсуждения Финально требуется два варианта текста : 1. краткий (сжатый, для вывода на титульном листе сайта) 2. подробный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, фрилансеры.
Мне требуется автор для написания серии текстов на компьютерную тематику.
Если говорить об объемах задания, то требуется:
1. Около 100000 знаков копирайта (авторского текста).
Необходимо порядка 10 статей, в которых необходимо будет выражать конкретную точку зрения о том или ином ПО, с приведением необходимых аргументов.
2. Около 50000 знаков рерайта.
Есть несколько статей, которые следует переписать, чтобы они стали уникальными в определенном смысле )
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Выбор автора будет осуществляться на основе его предложения о сотрудничестве, поэтому напишите пару-тройку предложений, характеризующих Вас и почему я должен выбрать именно Вас.
Кроме этого указывайте в предложении цены на рерайт и копирайт.
Цена для меня не имеет значения (в разумных пределах), поэтому не стоит ее сбивать, пишите ту цену, за которую Вам будет комфортно работать.
Сроки - до декабря.
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В личку не пишите, не буду рассматривать такие предложения.
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Еще один момент - для авторов с рейтингом предоплата будет, оплата любым удобным Вам способом. А для авторов без рейтинга - только договор и СБС (не обсуждается). Вся работа будет оплачиваться поэтапно.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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