Добавление статей и новостей на сайт

КопирайтингЗавершен22 заявки369 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавлять статьи и новости на сайт.

Все материалы будут предоставляться, всё что нужно от Вас - это приводить эти материалы к общему виду, который уже утверждён на сайте.

Кол-во статей в неделю: 2

Кол-во новостей: ?

Оплачиваю каждую статью по 8 баксов + добавление новости (когда как, иногда не требуется) = 10 баксов за 1 задание.

Итого в месяц: 8 статей (N новостей) = 80 баксов.

Время по размещению статьи от силы на 1 час... В день получения материалов - результат вашей работы.

ТРЕБУЮ приличное знание HTML, XTAG (для размещения картинок, могу выслать подробную инструкцию по добавлению картинок на сайт через xtag) и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, завтраками меня уже кормили... сыт по горло.

Ваши заявки тут на странице (в приван не стоит писать).

16 лет назад
alexpusher
Гость 
78 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
Выбранный исполнитель
boomer1311
Павел 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
16 лет назад
всё быстро и качественно. держит своё слово.
Очень приятно работать с заказчиком, требования были изложены четко, деньги выплачены сразу после сдачи работы. Продолжаю работать с ним дальше...
  • Похожие заказы

  • Написать текст-описание деятельности SEO компании

    Требуется написать текст-описание деятельности SEO компании. Текст будет написан на базе: 1. нескольких существующих текстов 2. дизайне сайта 3. подробного обсуждения Финально требуется два варианта текста : 1. краткий (сжатый, для вывода на титульном листе сайта) 2. подробный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Поиск сайтов и размещение на них статей

    Нужен человек, который будет искать тематические сайты и порталы, и размещать на них тематические статьи. В новостные ленты, в разделы «Статьи и публикации», и т.д. Оплата по результатам. Стоимость размещенной статьи может варьироваться в зависимости ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Редактор новостей

    $50

    Нужен человек который будет добавлять на сайт по одной новости в 2 дня (т.е. 15 новостей в месяц). Новости надо брать с открытых источников, где разрешено брать информацию с указанием ссылки. Новость надо переделать под уникальную ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен текст

    Здоровья всем фрилансерам. Нужны 5 текстов. Тип текста: рерайт

    Копирайтинг4 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Копирайтинг

    $900

    Добрый день, фрилансеры. Мне требуется автор для написания серии текстов на компьютерную тематику. Если говорить об объемах задания, то требуется: 1. Около 100000 знаков копирайта (авторского текста). Необходимо порядка 10 статей, в которых необходимо будет выражать конкретную точку зрения ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Рерайт статей по азартным играм на английском яз.

    $100

    Требуется сделать разовую работу: рерайт статей по азартным играм на английском языке. Объем 10564 слова (56258 знаков с пробелами). Предварительно потребуется сделать тестовый рерайт на 230 слов (два абзаца). Эти два абзаца взяты из текста, который ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание статей

    Для обучающего CD диска необходимо написать серию статей. Порядка 20 среднеразмерных, посвященных грамотному выбору экипировки, истории возникновения etc. Есть текстовые образцы почти по каждой главе (позволительно взять чужую и пересказать своим некосноязычным слогом)+50 коротеньких описательных ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Написание статей по ремонту

    Интересует копирайтинг на темы: ремонт Необходим опыт в данных тематиках. Оставляя свое предложение, присылайте на e-mail примеры ваших статей по данным тематикам. Планирую крупные заказы до 100 статей. К статьям вы должны подбирать картинки и оптимизировать под ключевые слова. Ориентировачная ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Техническая справка для сайта

    $500

    Контент для сайта Необходимо написание (рерайт) словаря терминов для сайта. Тематика – трубопроводное оборудование. Кол-во статей – несколько сотен. Размер одной статьи – 200 – 500 знаков. Открываем вложенные файлы. Раскрываем автофильтр столбцов, раскрашенных синим цветом. Для ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад