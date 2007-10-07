Добавление статей и новостей на сайт

Необходимо добавлять статьи и новости на сайт.

Все материалы будут предоставляться, всё что нужно от Вас - это приводить эти материалы к общему виду, который уже утверждён на сайте.

Кол-во статей в неделю: 2

Кол-во новостей: ?

Оплачиваю каждую статью по 8 баксов + добавление новости (когда как, иногда не требуется) = 10 баксов за 1 задание.

Итого в месяц: 8 статей (N новостей) = 80 баксов.

Время по размещению статьи от силы на 1 час... В день получения материалов - результат вашей работы.

ТРЕБУЮ приличное знание HTML, XTAG (для размещения картинок, могу выслать подробную инструкцию по добавлению картинок на сайт через xtag) и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, завтраками меня уже кормили... сыт по горло.

Ваши заявки тут на странице (в приван не стоит писать).