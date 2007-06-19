alexpusher

нужно сделать систему как тут: http://www.wherewisemenfish.com/203/Christmas_Island_Gallery/gallery.swf 1. Превью фотки должны подгружаться в панораму (любое число фоток, панорама должна расширяться и сужаться в зависимости от кол-ва фотографий в ней). 2. Большая и малая фотография должна подгружаться с сервера ...
- $50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Необходимо добавлять статьи и новости на сайт. Все материалы будут предоставляться, всё что нужно от Вас - это приводить эти материалы к общему виду, который уже утверждён на сайте. Кол-во статей в неделю: 2 Кол-во новостей: ? Оплачиваю каждую ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $100
обновление статей/новостей на сайте. 2-3 новости или статьи в неделю. постоянная удалённая. увеличение гонорара при увеличении объёмов.Прочее1 исполнительЗакрыт16 лет назад
нужна такая система навигации с рэндомными плавающими окнами... как тут: http://www.lostfound.ru/ Окна должны появляться в разных положениях X и Y, но при клике должны увеличиваться и останавливаться строго по центру флэшки. Цикл с окнами должен быть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
2 основных ключевых слова: туризм, рыбалка. Далее всевозможные комбинации типа: рыболовный туризм и пр. оплата в месяц (гугл, Яндекс).Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно сверстать макет и натянуть на cms mambo/joomla. Ваши предложения со стоимостью... Дизайн со структурой под вышеперечисленные cms.HTML-верстка22 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется программист для создания музыкального VST софта. Суть задания: создавать виртуальный музыкальные инструменты (синтезаторы и пр.), а так же VST плагины для аудио мастеринга нового поколения. Ориентировочно уровень программ должен быть как у http://www.waves.com/ Нужны: Ваш опыт и ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $700
Необходимо создать 5 или 6 флэш роликов. Каждый ролик длинной в 6-10 сек. 4 персонажа: http://serova.ru/heroes.jpg , которых необходимо перерисовать в вектор и анимировать. 5 или 6 фонов (1 ролик - 1 фон) Звуков нет, артикуляции тоже. Сценарии есть. нужно очень ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужно продвинуть сайт в топ 10 яндекса по ключам: Светильники, люстры, лампы, свет, розетки, уличное освещение, офисное освещение, сваровски, интерьер, световой монтаж (10 штук). Сотрудничество долгосрочное. Оплата сразу после результатов, затем - стабильно 2 или 1 раз ...Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
> Необходимо создать несколько flash сценок (мультиков) по 5-10 сек каждая. Отрисованный персонаж уже есть, необходимо его анимировать и т.д. > Так же создать несложную, но красивую игру на flash. Оба задания : схожий дизайн и одинаковые ...Анимация28 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно добавить ещё один ценник для Shop Script Free. В оригинальном скрипте можно создать только одну цену на товар, а мне нужно два ценника. Неважно как... заплаткой и пр. главное что бы работало.Веб-программирование1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $200
Нужен интернет магазин на любом движке, хоть бесплатный, мне всё равно... Дизайн есть, нужно просто его натянуть и всё, несложный. Заказы должны отправляться на e-mail администратору сайта. Webmoney, visa, pay pal и пр. системы оплаты - НЕ нужны.Веб-программирование35 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужен человек который сможет организовать работу интернет магазина (на flash желательно) по продаже mp3 через систему Pay Pal (аккаунт есть). Дизайн уже есть. Анимацию и пр. на сайт будет делать другой человек. Нужна только система магазина ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт17 лет назад