alexpusher

Гость alexpusher

 
78 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

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  • Флэш фотогаллерея

    $50

    нужно сделать систему как тут: http://www.wherewisemenfish.com/203/Christmas_Island_Gallery/gallery.swf 1. Превью фотки должны подгружаться в панораму (любое число фоток, панорама должна расширяться и сужаться в зависимости от кол-ва фотографий в ней). 2. Большая и малая фотография должна подгружаться с сервера ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Добавление статей и новостей на сайт

    Необходимо добавлять статьи и новости на сайт. Все материалы будут предоставляться, всё что нужно от Вас - это приводить эти материалы к общему виду, который уже утверждён на сайте. Кол-во статей в неделю: 2 Кол-во новостей: ? Оплачиваю каждую ...

    HTMLНовости для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • FLASH система навигации

    нужна такая система навигации с рэндомными плавающими окнами... как тут: http://www.lostfound.ru/ Окна должны появляться в разных положениях X и Y, но при клике должны увеличиваться и останавливаться строго по центру флэшки. Цикл с окнами должен быть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Крутить сайт

    2 основных ключевых слова: туризм, рыбалка. Далее всевозможные комбинации типа: рыболовный туризм и пр. оплата в месяц (гугл, Яндекс).

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Музыкальные VSTi плагины

    Требуется программист для создания музыкального VST софта. Суть задания: создавать виртуальный музыкальные инструменты (синтезаторы и пр.), а так же VST плагины для аудио мастеринга нового поколения. Ориентировочно уровень программ должен быть как у http://www.waves.com/ Нужны: Ваш опыт и ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • 6 флэш мультов

    $700

    Необходимо создать 5 или 6 флэш роликов. Каждый ролик длинной в 6-10 сек. 4 персонажа: http://serova.ru/heroes.jpg , которых необходимо перерисовать в вектор и анимировать. 5 или 6 фонов (1 ролик - 1 фон) Звуков нет, артикуляции тоже. Сценарии есть. нужно очень ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижние сайта в Ya

    $200

    Нужно продвинуть сайт в топ 10 яндекса по ключам: Светильники, люстры, лампы, свет, розетки, уличное освещение, офисное освещение, сваровски, интерьер, световой монтаж (10 штук). Сотрудничество долгосрочное. Оплата сразу после результатов, затем - стабильно 2 или 1 раз ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Flash мультфильм + flash игра

    $1000

    &gt; Необходимо создать несколько flash сценок (мультиков) по 5-10 сек каждая. Отрисованный персонаж уже есть, необходимо его анимировать и т.д. &gt; Так же создать несложную, но красивую игру на flash. Оба задания : схожий дизайн и одинаковые ...

    Анимация28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Добавить ценник в shopscript free

    $50

    Нужно добавить ещё один ценник для Shop Script Free. В оригинальном скрипте можно создать только одну цену на товар, а мне нужно два ценника. Неважно как... заплаткой и пр. главное что бы работало.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Интернет магазин (любой движок, хоть бесплатный)

    $200

    Нужен интернет магазин на любом движке, хоть бесплатный, мне всё равно... Дизайн есть, нужно просто его натянуть и всё, несложный. Заказы должны отправляться на e-mail администратору сайта. Webmoney, visa, pay pal и пр. системы оплаты - НЕ нужны.

    Веб-программирование35 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • FLASH + PHP + PAY PAL

    $200

    Нужен человек который сможет организовать работу интернет магазина (на flash желательно) по продаже mp3 через систему Pay Pal (аккаунт есть). Дизайн уже есть. Анимацию и пр. на сайт будет делать другой человек. Нужна только система магазина ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
KSTUDIO
39 летРоссия
19 лет в сервисе
Был
год назад
$80
10 баллов
16 лет назад
Флэш фотогаллерея
хороший клиент, всё быстро и без заморочек)
boomer1311
Павел 
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Добавление статей и новостей на сайт
Очень приятно работать с заказчиком, требования были изложены четко, деньги выплачены сразу после сдачи работы. Продолжаю работать с ним дальше...
всё быстро и качественно. держит своё слово.
Ответный отзыв
PhantomGAD
Гость 
39 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$50
10 баллов
16 лет назад
FLASH система навигации
есть там отзыв - вроде все правда )) платит вовремя и знает что нужно - а что фрилансеру еще нужно )) вообщем на 10 балов и хочется что бы таких было побольше
Чётко выполненое задание. Очень доволен!
Ответный отзыв
mew
43 годаИспания
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
17 лет назад
Добавить ценник в shopscript free
Честный, ответственный. Знает что хочет.
Быстро качественно и недорого. Хорошая работа ;)
Ответный отзыв