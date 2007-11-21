Флэш фотогаллерея

нужно сделать систему как тут: http://www.wherewisemenfish.com/203/Christmas_Island_Gallery/gallery.swf

1. Превью фотки должны подгружаться в панораму (любое число фоток, панорама должна расширяться и сужаться в зависимости от кол-ва фотографий в ней).

2. Большая и малая фотография должна подгружаться с сервера без посредников.

3. По наведении курсора на превью, большая фотография должна подгружаться.

Есть исходники FLA + XML подгрузки фоток (превью и большие), есть исходник панорамы... Велосипед заново придумывать не нужно, просто собрать вместе и довести до ума. Работы на 2-3 часа от силы.

Схема как это должно выглядеть: http://keep4u.ru/imgs/b/071121/3cbfe07924960c85ec.jpg (эту ссылку копировать в браузер)

Ваши предложения, господа! =)