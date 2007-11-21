Интеграция форума PHPBB3 и DLE 6.3

Всем привет.. Необходим сделать качественную интеграцию Движка DLE с Движком форума phpbb3

Что необходимо

– Общая регистрация пользователей, как с самого сайта, так и с форума.

– Общий профиль пользователей.

– Возможность вывода новых тем с форума на главную страницу движка

– Так же нужно попробовать реализовать функцию по созданию ссылки Обсудить на форуме..

– Также нужно реализовать возможность работы форума, как на поддомене и нет т.е forum.test.ru и test.ru/forum

плюс ко фторому варианту форум должен открываться через основной сайт test.ru типо ак в ифрейме..

вроде все... но если чего не дописал можно будет еще по аське переговорить..

И последнее от вас нужны примерные сроки...

Передоплата, как только поакажите на тестовом сайте.. сответственно после полной проверки всего что мне нужно, будет и оплата.. Бюджет 1000руб

Всем спасибо, жду ваших ответов...