Интеграция форума PHPBB3 и DLE 6.3

Доработка SugarCrm Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • Настройка Workflow • Интеграция с внешними web-формами
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Всем привет.. Необходим сделать качественную интеграцию Движка DLE с Движком форума phpbb3
Что необходимо
– Общая регистрация пользователей, как с самого сайта, так и с форума.
– Общий профиль пользователей.
– Возможность вывода новых тем с форума на главную страницу движка
– Так же нужно попробовать реализовать функцию по созданию ссылки Обсудить на форуме..
– Также нужно реализовать возможность работы форума, как на поддомене и нет т.е forum.test.ru и test.ru/forum
плюс ко фторому варианту форум должен открываться через основной сайт test.ru типо ак в ифрейме..
вроде все... но если чего не дописал можно будет еще по аське переговорить..
И последнее от вас нужны примерные сроки...
Передоплата, как только поакажите на тестовом сайте.. сответственно после полной проверки всего что мне нужно, будет и оплата.. Бюджет 1000руб
Всем спасибо, жду ваших ответов...
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