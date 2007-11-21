Поздравительная флеш открытка

Доработка SugarCrm Задачи: Первичная настройка (исправление ошибок в SugarCRM, дополнительные поля,импорт данных) • Настройка программного комплекса • Модуль Продукты/Заказы/Поставки • Интеграция с 1С • Процессор шаблонов документов • Настройка Workflow • Интеграция с внешними web-формами
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необходимо сделать Новогоднюю поздравительную flash открытку.
В качестве новогоднего мультимедийного поздравления, проработаны 2 варианта флэш-открыток
(вертикальная и горизонтальная), размеры на примере джипегов во вложении. И 2 истории на основе имиджевого ролика (что верно с точки зрения восприятия бренда).
Точных референсов нет, поэтому ориентируемся на стиль имиджевого ролика и на сториборд.
Ниже представлены ссылки на различные эффекты во флэш анимации, но по большей части нужно будет исходить из техник предложенных подрядчиками. По визуальному ряду мы постарались подробнее проработать планы, хотя визуально будет трудно этого достигнуть с учетом 2D, но приблизиться и предложить свои фишки с учетом специфики Flash .
Озвучку мы делаем сами.
Ссылки на флэш-открытки:
Интересные ходы со сменой планов (не содержания ;), могут подойти под историю "Окно"
http://www.vadfe.com/view.php?actions=view&cou=285
разные:
http://bemine.com/categories/christmas_flash/christmas_flash_1.htm
http://www.amarasoftware.com/flash-animations/christmas-animations.htm
http://www.theoworlds.com/christmas/
http://www.amarasoftware.com/flash-intros-and-banners.htm
http://flashpark.ru/flash/84/darkvill.html
http://www.bewired.nl/flashperimenten.php?titel=kerstboom
с вас цены и сроки
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