Поздравительная флеш открытка

необходимо сделать Новогоднюю поздравительную flash открытку.

В качестве новогоднего мультимедийного поздравления, проработаны 2 варианта флэш-открыток

(вертикальная и горизонтальная), размеры на примере джипегов во вложении. И 2 истории на основе имиджевого ролика (что верно с точки зрения восприятия бренда).

Точных референсов нет, поэтому ориентируемся на стиль имиджевого ролика и на сториборд.

Ниже представлены ссылки на различные эффекты во флэш анимации, но по большей части нужно будет исходить из техник предложенных подрядчиками. По визуальному ряду мы постарались подробнее проработать планы, хотя визуально будет трудно этого достигнуть с учетом 2D, но приблизиться и предложить свои фишки с учетом специфики Flash .

Озвучку мы делаем сами.

Ссылки на флэш-открытки:

Интересные ходы со сменой планов (не содержания ;), могут подойти под историю "Окно"

http://www.vadfe.com/view.php?actions=view&cou=285

разные:

http://bemine.com/categories/christmas_flash/christmas_flash_1.htm

http://www.amarasoftware.com/flash-animations/christmas-animations.htm

http://www.theoworlds.com/christmas/

http://www.amarasoftware.com/flash-intros-and-banners.htm

http://flashpark.ru/flash/84/darkvill.html

http://www.bewired.nl/flashperimenten.php?titel=kerstboom

с вас цены и сроки