Программинг небольшого портальчика

Предварительно хотелось бы узнать стоимость разработки сайта с ваших сторон.

В данный момент есть неприбыльный проект zemli.com.ua (владелец - физ лицо, т.е. я), который хотелось бы развивать в дальнейшем.

Задачи:

- либо на текущем доделать поправки и дополнения

- либо написать на своем новом движке все то, что уже имеется.

Причина: переход на новый дизайн + дополнение функционала со стороны админки и немного со стороны пользователей.

Бюджет, конечно, не сильно большой, но все будет упираться в стоимость программинга и функционала, который возможен на сайте.

Основное, что будет добавлено - это возможность захода с разных региональных доменов и отображение соответствующей информации для данного региона.

ТЗ пока нету, оно будет готовиться со временем на базе прошлого и с учетом поправок.

Дизайн будет готовый с нашей стороны с порезкой и оптизизацией под поисковые (ТЗ также будет написано с этим учетом)

Требования: php+mysql

Желательно претенденты из Украины, лучше Киев. Заключение договора. Возможна предоплата (будет оговариваться с каждой стороной отдельно)

По срокам это должно занять не более 2 месяцев, думаю, что вполне достаточно + дополнительно на доработку багов и т.п.