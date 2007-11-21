Обработка номера ICQ

Добрый день. Компании "Видео Интернет Технологии" требуется программист для разработки фронт-энда. Обязательные требования: - Java-script - AJAX - DOM браузеры - (d)html - CSS. Так же большим плюсом будет являться знание php и СУБД. Что мы предлагаем: - интересные проекты - стабильную оплату - дружный ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна функция на PHP для определения соответствия номера ICQ некой маске.
function checkMask($uin, $mask) должна возвращать true или false.
В маске можно использовать английские символы, цифры или звездочки.
Цифры - это конкретные цифры.
Символы - для обозначения любых цифр.
Звездочка - обозначает любое кол-во любых цифр.
Пример:
123* - 1234576, 123983 и т.д.
*123* - 312390, 3671230 ...
xx123xx - 9912399, 7712377 ..
*xxyyzz0 - 41122330, 906677880 ..
xx*xx - 1145611б 552414300 ...
Срок - как можно быстрее, в идеале сегодня вечером.
Еще лучше если это будет кусок обкатанного скрипта из какого-то проекта.
Оплата WebMoney после тестирования (в течение часа).
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