Обработка номера ICQ

Нужна функция на PHP для определения соответствия номера ICQ некой маске.

function checkMask($uin, $mask) должна возвращать true или false.

В маске можно использовать английские символы, цифры или звездочки.

Цифры - это конкретные цифры.

Символы - для обозначения любых цифр.

Звездочка - обозначает любое кол-во любых цифр.

Пример:

123* - 1234576, 123983 и т.д.

*123* - 312390, 3671230 ...

xx123xx - 9912399, 7712377 ..

*xxyyzz0 - 41122330, 906677880 ..

xx*xx - 1145611б 552414300 ...

Срок - как можно быстрее, в идеале сегодня вечером.

Еще лучше если это будет кусок обкатанного скрипта из какого-то проекта.

Оплата WebMoney после тестирования (в течение часа).