Обработка номера ICQ

$10
Веб-программированиеЗавершен2 заявки113 просмотров
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Нужна функция на PHP для определения соответствия номера ICQ некой маске.

function checkMask($uin, $mask) должна возвращать true или false.

В маске можно использовать английские символы, цифры или звездочки.

Цифры - это конкретные цифры.

Символы - для обозначения любых цифр.

Звездочка - обозначает любое кол-во любых цифр.

Пример:

123* - 1234576, 123983 и т.д.

*123* - 312390, 3671230 ...

xx123xx - 9912399, 7712377 ..

*xxyyzz0 - 41122330, 906677880 ..

xx*xx - 1145611б 552414300 ...

Срок - как можно быстрее, в идеале сегодня вечером.

Еще лучше если это будет кусок обкатанного скрипта из какого-то проекта.

Оплата WebMoney после тестирования (в течение часа).

16 лет назад
aaleksander
Александр 
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
Voice
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
Работа сделана быстро и качественно. Уточнения по ТЗ адекватные. Самостоятельно провел тестирование. Вежливое общение. Рекомендую.
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